Гвардиола: дело ещё не закончено, «Манчестер Юнайтед» способен на камбэк

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«В прошлой встрече с «Юнайтед» нам не хватало контроля в тех моментах, когда мы теряли мяч. Этим вечером у нас с этим обстояло лучше.

Команда теряла мяч в тех ситуациях, которые очень опасны. Нельзя забывать, с какой командой мы играем. Сейчас же мы можем быть более чем удовлетворены выездом на «Олд Траффорд» и победой.

Дело не закончено. Впереди ещё одна игра. Посмотрим, что случится.

Конечно, «МЮ» способен на камбэк. В прошлом году они проиграли здесь «ПСЖ», а затем прошли дальше. Они носят футболки, подразумевающие историю и гордость», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января.