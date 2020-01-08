Гвардиола: дело ещё не закончено, «Манчестер Юнайтед» способен на камбэк

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«В прошлой встрече с «Юнайтед» нам не хватало контроля в тех моментах, когда мы теряли мяч. Этим вечером у нас с этим обстояло лучше.
Команда теряла мяч в тех ситуациях, которые очень опасны. Нельзя забывать, с какой командой мы играем. Сейчас же мы можем быть более чем удовлетворены выездом на «Олд Траффорд» и победой.
Дело не закончено. Впереди ещё одна игра. Посмотрим, что случится.
Конечно, «МЮ» способен на камбэк. В прошлом году они проиграли здесь «ПСЖ», а затем прошли дальше. Они носят футболки, подразумевающие историю и гордость», – приводит слова Гвардиолы BBC.
Ответный матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января.
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