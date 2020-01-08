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Оливер Кан вошёл в руководство «Баварии»

Оливер Кан вошёл в руководство «Баварии»
Футбол / Германия 0

«Бавария» на официальном сайте объявила о пополнении в руководстве клуба — новым функционером стал бывший вратарь команды Оливер Кан.

В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

«Я выступал за «Баварию» на протяжении 14 лет. Это было замечательное, очень эмоциональное время. Невозможно после такого времени просто покинуть клуб и забыть о нём. Многое с тех пор изменилось, но ДНК клуба остался прежним. Продолжать успешные традиции этого клуба — особенный вызов. Когда пришло предложение, я раздумывал недолго. Продолжить эту историю успеха, продолжать побеждать и, возможно, ещё прибавить — это именно тот большой вызов, который соответствует моему характеру.

Экономика и финансы интересовали меня ещё во время карьеры футболиста. В 2008 году я быстро приступил к учёбе в университете. Я хотел продолжать развиваться, предпринимательство всегда меня интересовало. В течение последних лет я запустил несколько проектов, получил большой опыт. Это те вещи, которые невозможно выучить ни в одном университете. Всё нужно прочувствовать на собственном опыте. При такой базе я подхожу к новой работе с большой уверенностью в своих силах».

С учётом развития последних лет в «Баварии» может быть только одна цель — везде быть номером один! Наша и моя цель здесь — показывать футбол мирового уровня и быть везде на первом месте. Это то, к чему будет стремиться «Бавария», — сказал Кан.

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