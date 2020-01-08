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Бабель может вернуться в «Аякс», чтобы попасть на чемпионат Европы

Бабель может вернуться в «Аякс», чтобы попасть на чемпионат Европы
Футбол / Прочие турниры 0

«Аякс» рассматривает возможность аренды полузащитника «Галатасарая» Райана Бабеля. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как сообщает источник, клубы ведут переговоры о краткосрочной аренде, которая будет действовать с января по окончание сезона. Форвард сборной Нидерландов готов принять это предложение и пойти на понижение зарплаты. Игрок рассматривает этот переход как возможность возвращения в сборную Нидерландов перед чемпионатом Европы 2020 года. Полузащитник выступал за «Аякс» в период с 2004 по 2007 год.

Райан Бабель перешёл в турецкий летом 2019 года, подписав с «Галатасараем» контракт на три года. Нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне. Нападающий сборной Нидерландов забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.

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