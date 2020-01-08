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Линекер иронично прокомментировал результат манчестерского дерби

Линекер иронично прокомментировал результат манчестерского дерби
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер иронически прокомментировал результат матча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (1:3) в полуфинале Кубка английской лиги.

«Слава богу, жеребьёвка распределилась так, что в полуфинале Кубка лиги не сошлись два гиганта английской Премьер-лиги», — написал Линекер в своём «твиттере».

Линекер таким образом может намекать на свой бывший клуб «Лестер», который занимает на данный момент второе место в английской Премьер-лиге, и сегодня, 8 января, подопечные Брендана Роджерса сыграют дома с «Астон Виллой» в рамках второго полуфинала.

Ответный полуфинальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 29 января. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад».

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