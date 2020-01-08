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«Челси» может продать Алонсо в «Интер»

«Челси» может продать Алонсо в «Интер»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» готов расстаться с испанским защитником Маркосом Алонсо, утверждает The Telegraph.

По данным источника, английский клуб не прочь рассмотреть вариант с продажей испанца в «Интер», так как наставник команды Франк Лэмпард предпочитает использовать на левом фланге обороны Эмерсона. Также «аристократы» намерены приобрести защитника «Борнмута» Натана Аке.

На покупке Алонсо настаивает главный тренер миланского клуба Антонио Конте, который ранее работал с ним в «Челси».

Алонсо перешёл в «Челси» летом 2016 году из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми матчах чемпионата Англии, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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