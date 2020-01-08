Ткачёв: при Кононове дисциплина была выстроена идеально

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв прокомментировал работу с бывшим главным тренером команды Олегом Кононовым.
Олег Кононов был главным тренером тульского «Арсенала» с июня по ноябрь 2018 года, позже возглавил «Спартак». Белорусского специалиста уволили в сентябре 2019 года.
«В «Спартаке» тяжело всем работать под таким огромным давлением. Всегда нужно давать тренеру время, чтобы он дал результат. В Туле он неплохо выстроил тактику. Вначале его где-то не понимали, боялись. Лично мне его видение футбола симпатизирует. Он много чего дал мне, начиная ещё с работы в «Севастополе». Плохого я ничего не могу сказать.
Дисциплина при нём была очень прилично выстроена, даже сказал бы идеально. Если футболист проявлял какие-то эмоции, могло дойти вплоть до того, что выгонял с тренировок», — приводит слова Ткачёва РИА «Новости».
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