«Милан» выставил Сусо на трансфер
«Милан» намерен расстаться с испанским полузащитником Сусо, утверждает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, миланский клуб выставил футболиста на трансфер и готов продать его в январе. Такое решение принято в связи с тем, что хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба.
Сусо перешёл в «Милан» в январе 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 1,3 млн. В нынешнем сезоне 26-летний испанский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт испанского хавбека с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
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