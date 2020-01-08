Зидан: Йович — это будущее. Ему нужно оставаться спокойным
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил поддержку нападающему команды Луке Йовичу, который редко попадает в основной состав.
«Йович — очевидный выбор. Он — это будущее. Но ему нужно оставаться спокойным. Он молодой парень, который хочет многому научиться. Он очень хорош. Лука собирается забить много голов. Мы сделали ставку на него», — приводит слова Зидана Marca.
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 22-летний сербский форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.
«Просто атакуй, и всё». Зидан не смог объяснить Йовичу его задачу на матч ЛЧ
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