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Ричардс: если бы Рашфорд играл в «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон

Ричардс: если бы Рашфорд играл в «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс выразил мнение, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд мог быть более результативен, если бы выступал в стане «горожан».

«Мне немного жаль Рашфорда. Если бы он играл в «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон. Очевидно, что он хорошо смотрится вместе с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом. Но порой «МЮ» не удаются контратаки. Сравните средние линии «Сити» и «Юнайтед». При всём уважении, но Де Брёйне первым делом играет пасом вперёд. А вот игроки «МЮ» всячески стремятся сыграть аккуратно, чтобы не допустить ошибку. Посмотрите на полузащитников «Манчестер Сити», они всегда стремятся вперёд", — приводит слова Ричардса Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний Рашфорд провёл 21 матч в чемпионате Англии, забил 12 голов (четыре — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.

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