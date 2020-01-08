Ричардс: если бы Рашфорд играл в «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс выразил мнение, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд мог быть более результативен, если бы выступал в стане «горожан».
«Мне немного жаль Рашфорда. Если бы он играл в «Манчестер Сити», то забивал бы по 40 голов за сезон. Очевидно, что он хорошо смотрится вместе с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом. Но порой «МЮ» не удаются контратаки. Сравните средние линии «Сити» и «Юнайтед». При всём уважении, но Де Брёйне первым делом играет пасом вперёд. А вот игроки «МЮ» всячески стремятся сыграть аккуратно, чтобы не допустить ошибку. Посмотрите на полузащитников «Манчестер Сити», они всегда стремятся вперёд", — приводит слова Ричардса Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.
В нынешнем сезоне 22-летний Рашфорд провёл 21 матч в чемпионате Англии, забил 12 голов (четыре — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.
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