Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ассистент Клоппа: мозг Юргена работает не так, как у остальных людей

Ассистент Клоппа: мозг Юргена работает не так, как у остальных людей
Футбол / Англия 0

Пепейн Лейндерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, поделился впечатлениями от работы с немецким наставником в английском клубе.

«Клопп – настоящий лидер. Он вдохновляет и мотивирует. Юрген продолжает удивлять меня каждый день тем, что говорит. Его мозг работает не так, как у остальных людей!

Юрген видит ситуации и процессы насквозь. В нём нет никакого эгоизма, он действительно старается всегда искать правильные решения. Когда он разговаривает с игроками, то делает это от сердца, и его слова доходят до сердец футболистов. У него есть удивительная способность доводить все мысли до игроков. В наше время это нелегко, особенно с этим уровнем игроков.

Клопп создал такую атмосферу, в которую все поверили. Он решает проблемы ещё до того, как они возникают, и может заставить всех поверить в общую идею. Игроки безмерно уважают Юргена», – сказал Лейндерс.

Левандовски: ради такого тренера, как Клопп, можно пройти через огонь
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020