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9 клубов Серии А находятся под следствием антимонопольного ведомства Италии

9 клубов Серии А находятся под следствием антимонопольного ведомства Италии
Футбол / Италия 0

«Ювентус», «Интер», «Милан» и ещё шесть клубов итальянской Серии А находятся под следствием из-за некорректной практики продажи билетов. Об этом сообщает Football Italia.

Как сообщает источник, это касается того, что ведомство называет продажу сезонных абонементов и билетов на матчи некорректными. В расследовании говорится, что названные клубы внесли в соглашение о приобретении билета сноску, которая исключает частичную или полную компенсацию за билет в том случае, если матч проходит при закрытых трибунах или переносится на иную дату. В полный список клубов входят «Ювентус», «Интер», «Милан», «Аталанта», «Лацио», «Рома», «Кальяри», «Дженоа» и «Удинезе».

Антимонопольное ведомство добавляет, что проверки проводятся в связи с тем, что представители клубов не явились на встречу с организацией, в то время как «Болонья» и «Парма» приняли решение ведомства и после согласились скорректировать условия продажи билетов.

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