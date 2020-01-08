Экс-игрок «Барселоны»: все поклонники футбола ждут, что Месси выиграет что-то с Аргентиной

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин поделился мнением об аргентинском форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

«У Месси есть нечто особенное. Когда он владеет мячом, то знает, что может сделать что-то очень сложное и этот момент может стать решающим. Когда Лионель понял это, то без лишних слов и криков взял на себя ответственность. Тяжело чувствовать себя ответственным. Самое сложное — это держать планку гения и быть лучшим на протяжении многих лет. Это просто безумие!

Надеюсь, что Аргентина вместе с Месси добьётся успеха на крупном турнире. Возможно, мы заслужили это. Но учитывая то, через сколько сложных ситуаций прошёл Лео… Я думаю, что этого хотят не только аргентинцы. Все поклонники футбола ждут, что Месси выиграет что-то серьёзное со сборной», — приводит слова Сорина Ole.