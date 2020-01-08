«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Интером» за Видаля

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как утверждает источник, из-за травм Поля Погба и Скотта Мактоминая главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намерен усилить линию полузащиты, и одним из вариантов является именно Видаль. Сам хавбек недоволен своим положением в испанской команде и готов рассмотреть предложения от других клубов, при этом игрок выразил желание продолжить выступать в европейском футболе. Ранее появилась информация, что миланский «Интер» предложил за чилийского футболиста € 20 млн.

Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Баварии», сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний чилиец принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.