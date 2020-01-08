«Ахмат» отправился на сборы в Турцию

Футболисты и тренеры грозненского «Ахмата» отправились на сборы в Турцию.



«Для команды «Ахмат» завершились зимние каникулы. Сегодня тренерский штаб, футболисты и сотрудники съезжаются в турецкий Белек, где начинаются сборы. Основная группа отправляется чартерным рейсом из Грозного. Впереди 40 дней кропотливой работы», — сообщается в официальном «твиттере» грозненского клуба.

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб опережает зону вылета на одно очко.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Следующий матч грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом».

Календарь матчей чемпионата России сезона-2019/2020