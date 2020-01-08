Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» отправился на сборы в Турцию

«Ахмат» отправился на сборы в Турцию
Футбол / РПЛ 0

Футболисты и тренеры грозненского «Ахмата» отправились на сборы в Турцию.

«Для команды «Ахмат» завершились зимние каникулы. Сегодня тренерский штаб, футболисты и сотрудники съезжаются в турецкий Белек, где начинаются сборы. Основная группа отправляется чартерным рейсом из Грозного. Впереди 40 дней кропотливой работы», — сообщается в официальном «твиттере» грозненского клуба.

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб опережает зону вылета на одно очко.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Следующий матч грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом».

Календарь матчей чемпионата России сезона-2019/2020

«Ахмат» объявил о переходе Ильина из «Урала»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020