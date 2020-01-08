«Челси» готов включить Жиру в сделку по Дембеле

«Челси» продолжает предпринимать попытки приобретения нападающего «Лиона» Муссы Дембеле. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщает источник, одной из главных целей на зиму английский клуб поставил приобретение нападающего. «Челси» уже делал предложение «Лиону» о покупке Муссы Дембеле в размере € 50 млн, однако французы ответили отказом. Теперь синие намерены включить в сделку форварда Оливье Жиру, который выразил желание покинуть «Стэмфорд Бридж» в январе.

Мусса Дембеле принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Французский нападающий забил 10 голов в Лиге 1. «Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Фрэнка Лэмпарда в активе 36 очков в 21 туре.