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«Тамбов» объявил об уходе Муйвы и Мухаммеда

«Тамбов» объявил об уходе Муйвы и Мухаммеда
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» на официальном сайте объявил о расставании с нигерийскими полузащитниками Олабираном Муйвой и Усманом Мухаммедом.

Российский клуб расторг трудовые соглашения с футболистами по обоюдному согласию, поблагодарил их за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что Муйва подписал с киевским «Динамо» контракт сроком на 3,5 года.

Муйва перешёл в «Тамбов» летом 2018 года из минского «Луча» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.

Мухаммед стал игроком «Тамбова» летом 2019 года, перебравшись в клуб из «Пюника» на правах свободного агента. В этом сезоне 25-летний нигериец провёл один матч в чемпионате России, проведя на поле 25 минут.

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