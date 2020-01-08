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Флетчер: Линделёф выглядел жалко в матче с «Манчестер Сити»

Флетчер: Линделёф выглядел жалко в матче с «Манчестер Сити»
Футбол 0

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился мнением об игре защитника команды Виктора Линделёфа в матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Линделёф выглядел жалко. Особенно против Рияда Мареза. Он неторопливо возвращается назад, поскальзывается и не помогает де Хеа. Если вы так защищаетесь против «Манчестер Сити», у вас нет шансов.

Это Марез, это не Трой Дини или другой мощный форвард. Линделёф очень слабо выступил, но что меня больше всего раздражало, так это его бег трусцой после ошибки. Просто беги обратно к воротам как можно быстрее. Но что он делал Линделёф? Шёл назад пешком, а «Юнайтед» наказывали за ошибки. Если ты совершаешь ошибки, ты будут последствия. Это не тот уровень. Он просто шёл назад пешком. Я был разочарован», — приводит слова Флетчера Daily Mail со ссылкой на Skу Sports.

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