Д. Комбаров кулаком разбил тайский арбуз

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров проводит отпуск в Таиланде и показал, как он ударом кулака разбил арбуз.

«Пробуем на вкус тайский арбуз», — написал Комбаров в своём «инстаграме», опубликовав видео с арбузом.

Комбаров перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

«Крылья Советов», набрав 18 очков в 19 матчах, находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.