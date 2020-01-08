«Милан» рассматривает кандидатуру Кристенсена в качестве альтернативы Тодибо
«Милан» проявляет интерес к датскому защитнику лондонского «Челси» Андреасу Кристенсену, утверждает Sky Sport Italia.
По данным источника, миланский клуб рассматривает кандидатуру датчанина в качестве альтернативного варианта французскому защитнику «Барселоны» Жан-Клеру Тодибо, по трансферу которого «Милану» пока не удаётся договориться. Окончательное решение по французу будет принято в течение ближайших 48 часов.
Также «Милан» интересуется датским защитником «Аталанты» Симоном Кьером, в обмен на которого клуб готов отдать Маттиа Кальдару.
Что касается Кристенсена, то «Милан» хочет арендовать игрока, а «Челси» предпочитает полноценный трансфер. В нынешнем сезоне 23-летний датчанин провёл восемь матчей в АПЛ.
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