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«Реал» включился в борьбу за Л. Мартинеса

«Реал» включился в борьбу за Л. Мартинеса
Футбол / Испания 0

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на итальянские источники.

Как сообщает источник, «Реал» включился в борьбу с «Барселоной» и «Манчестер Сити» и намерен приобрести форварда. Сумма отступных аргентинца в период с 1 по 15 июля составляет € 111 млн. «Интер» намерен улучшить контракт футболиста, дабы сохранить Мартинеса в команде. Сам игрок ранее заявлял, что комфортно чувствует себя в итальянском клубе и считает его своим домом.

Лаутаро Мартинес перешёл в «Интер» в июле 2018 года. В этом сезоне форвард сборной Аргентины провёл за клуб 23 матча во всех турнирах. Футболист забил 14 голов и стал автором трёх результативных передач.

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