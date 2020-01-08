Санчо не покинет «Боруссию» Д в январе

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не будет продан в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky in Germany.
Как сообщает источник, «Боруссия» не намерена продавать хавбека в январе. В клубе считают, что они не смогут найти замену игроку зимой. У английского полузащитника не предусмотрена сумма отступных в контракте, и его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Однако переход в летнее трансферное окно выглядит куда более реалистичным. «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Барселона» сделали первые запросы по футболисту сборной Англии.
Джейдон Санчо принял участие в 15 матчах немецкого чемпионата в текущем сезоне. Вингер сборной Англии забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Дортмундская «Боруссия» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги. У подопечных Люсьена Фавра в активе 30 очков в 17 турах.
- 8 января 2020
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