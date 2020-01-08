«Манчестер Юнайтед» нацелился на хавбека «Аякса» ван де Бека

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. Об этом сообщает ESPN.
Источник утверждает, что вице-президент команды Эд Вудворд сообщил наставнику, что тот получит средства на укрепление состава в этом месяце. После поражения в первом полуфинальном матче Кубка английской лигни от «Манчестер Сити» Сульшер признался, что во избежание ошибок предыдущих сезонов клубу необходимо приобрести игроков на определённые позиции, чтобы быть конкурентноспособными с лучшими командами чемпионата.
22-летний голландец, который был ключевой фигурой в составе «Аякса» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, оценивается голландскими чемпионами в € 60 млн. Но потеря призовых из-за невыхода в плей-офф этого турнира может повлиять на решение клуба сохранить игрока.
Сульшер также является поклонником нападающего «Аякса» Хакима Зиеша, но ван де Бек опережает 26-летнего марокканца в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» из-за необходимости усиления клуба в полузащите.
- 8 января 2020
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