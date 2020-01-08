Фернандиньо подтвердил, что близок к новому контракту с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо сообщил, что близок к подписанию нового контракта действующими чемпионами Англии.
«Когда я возобновил свой контакт в конце 2018 года, мы поставили условие, что если я достигну определённых целей, мой контракт будет продлен автоматически. Переговоры уже начались, у нас был контакт в прошлом месяце. Я близок к достижению этих целей и продлению контракта, но подтвердить эту информацию можно будет только после подписания. Клуб уже выразил интерес к тому, чтобы я остался, я также проявил свой интерес.
В 34 года играть в английской Премьер-лиге — это повод для гордости. Многие игроки хотели бы испытывать те чувства, какие испытываю я.», — приводит слова Фернандиньо Daily Mail.
Марез сообщил, что Фернандиньо покинет «Манчестер Сити»
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