«Кристал Пэлас» отказал «Баварии» в аренде Заха

Мюнхенская «Бавария» не договорилась о переходе ивуарийского нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, утверждает Sport Bild.
По данным источника, немецкий клуб хотел арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, но получил отказ, так как лондонцы готовы только к продаже игрока за € 80 млн. «Бавария» не готова платить такую сумму, так как летом клуб намерен купить форварда «Манчестер Сити» Лероя Зане и хавбека «Байера» Кая Хаверца.
27-летний Заха является воспитанником «Кристал Пэлас». В январе 2013 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 11,75 млн. Через два года лондонский клуб вернул форварда за € 3,8 млн. В нынешнем сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
- 8 января 2020
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