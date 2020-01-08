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«Ростов» выступил с заявлением по поводу информации о проблемах Сигурдссона с алкоголем

«Ростов» выступил с заявлением по поводу информаци
«Ростов» выступил с заявлением по поводу информации о проблемах Сигурдссона с алкоголем
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Ростова» прокомментировала информацию о том, что клуб разорвал контракт с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем.

«8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.

Сведения о якобы «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжёлой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Благодаря успешной игре исландский футболист также вошёл в состав символической сборной отбора Евро-2020.

Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
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