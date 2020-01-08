Корреа: нет ответа на вопрос: «Как остановить Месси?»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа ответил на вопрос, как можно остановить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. 9 января «Барселона» и «Атлетико» встретятся в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
«Мне кажется, что вопрос о том, как остановить Месси, задают с момента начала его карьеры. И на него нет ответа. Команда должна приложить максимум усилий на протяжении всех 90 минут, чтобы добиться победы. Он — совершенный футболист, у которого есть всё. Будет очень приятно снова встретиться с ним. Надеюсь, в этот раз победа будет за нами.
Лионель — очень спокойный человек. Помимо того что Месси является лучшим футболистом в мире, он отличный человек, очень скромный, который любит свою семью и друзей. Месси всегда общается с молодыми игроками и хорошо работает в команде", — приводит слова Корреа Mundo Deportivo.
- 8 января 2020
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