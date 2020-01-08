Переговоры «Вулверхэмптона» и «Фиорентины» по Кутроне зашли в тупик

Нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, скорее всего, не перейдёт в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

Клуб Серии А предложил арендное соглашение с правом выкупа игрока за € 16 млн, и итальянец был заинтересован в обсуждении условий контракта с «Фиорентиной». Однако переговоры зашли в тупик, и Кутроне теперь вернулся в стан английского клуба. В случае продолжения переговоров итальянцам придётся сделать более устраивающее «Вулверхэмптон» предложение.



В пятницу итальянский форвард провёл разговор о своём будущем с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту и был исключён из состава «Вулверхэмптона» на матч третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0).



22-летний игрок принял участие в 24 матчах за «Вулверхэмптон» в этом сезоне во всех соревнованиях и стал автором трёх забитых мячей, причём большинство из них были забиты после выхода на замену.