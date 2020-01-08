«Тамбов» объявил о подписании форварда «Авангарда» Федчука
Форвард Артём Федчук продолжит карьеру в «Тамбове», сообщается на официальном сайте клуба.
«Первым новобранцем футбольного клуба «Тамбов» в текущее зимнее межсезонье стал нападающий Артём Федчук. Футболист перешёл в нашу команду из курского «Авангарда». Контракт с ним рассчитан на два с половиной года.
Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков яркой игрой, голами и победами!" — говорится в заявлении «Тамбова».
В текущем сезоне Федчук в составе «Авангарда» принял участие в 17 матчах Футбольной национальной лиги. На счету 25-летнего нападающего 4 забитых мяча (1 — с пенальти).
В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает 11-е место, набрав в 19 матчах 21 очко.
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