«Зенит» проведёт товарищеский матч с «РБ Зальцбург» на сборах в Катаре

Петербургский «Зенит» проведёт товарищескую встречу с «РБ Зальцбург» на сборах в Катаре, сообщается на официальном сайте австрийского клуба. Матч состоится 25 января. Точное время проведения игры пока неизвестно.



Напомним, петербургский клуб проведёт тренировочные сборы в Катаре с 13 по 25 января. После этого «Зенит» отправится в Испанию, где будет тренироваться с 29 января по 10 февраля.



Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров соревнований также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34). Первый матч после перерыва в Российской Премьер-Лиге «Зенит» проведёт 29 февраля. Соперником команды Сергея Семака станет московский «Локомотив».