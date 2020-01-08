«Зенит» проведёт товарищеский матч с «РБ Зальцбург» на сборах в Катаре
Петербургский «Зенит» проведёт товарищескую встречу с «РБ Зальцбург» на сборах в Катаре, сообщается на официальном сайте австрийского клуба. Матч состоится 25 января. Точное время проведения игры пока неизвестно.
Напомним, петербургский клуб проведёт тренировочные сборы в Катаре с 13 по 25 января. После этого «Зенит» отправится в Испанию, где будет тренироваться с 29 января по 10 февраля.
Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров соревнований также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34). Первый матч после перерыва в Российской Премьер-Лиге «Зенит» проведёт 29 февраля. Соперником команды Сергея Семака станет московский «Локомотив».
Читайте также
- 8 января 2020
-
18:45
-
18:32
-
18:28
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
17:58
-
17:40
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
16:51
-
16:32
-
16:26
-
16:12
-
16:00
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
15:12
-
15:12
-
14:58
-
14:57
-
14:47
-
14:39
-
14:20
-
14:15
-
14:09
-
13:53
-
13:29
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
12:58
-
12:42
Партнерский контент