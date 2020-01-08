«Шальке» договорился об аренде защитника «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bild.
По информации источника, «Шальке-04» договорился об аренде 20-летнего французского футболиста на полгода без опции выкупа прав на игрока. Напомним, ранее в услугах Тодибо был заинтересован «Милан», однако итальянски клуб не смог достичь соглашения с «Барселоной».
Тодибо перешёл в «Барселону» в начале 2019 года из «Тулузы», воспитанником которой является. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в двух матчах испанской Примеры. Также он провёл одну встречу в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
«Шальке-04» набрал 30 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
«Милан» рассматривает кандидатуру Кристенсена в качестве альтернативы Тодибо
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