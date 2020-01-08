«Чертаново-2» обыграло «Интер» на Кубке Колыванова

В манеже московской футбольной школы «Чертаново» продолжается традиционный турнир «Кубок Колыванова», в котором играют команды мальчиков 2010 г.р. ведущих российских академий, а также гости из Беларуси и Италии — воспитанники «Милана» и «Интера».
16 команд были разбиты на 4 группы, по две лучшие в каждой из них вышли в четвертьфинал турнира, остальные разыграют между собой места с 9-го по 16-е. Начало плей-офф — 8 января, финал Кубка Колыванова состоится 10 января, начало — в 17:10.
Результаты матчей 3-го тура
Группа А
«Рубин» (Казань) — «Вардар» (Ростовская обл.) – 3:4 (Корчеганов-2, Мухаметзянов — Волошин-2, Даниленко, Фомкин)
«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 0:6 (Алексанян-2, Мелехин, Кочоян, Володин, Клименко)
Итоговое положение в группе:
1. ЦСКА – 6 очков
2. «Краснодар» – 6 очков
3. «Вардар» – 3 очка
4. «Рубин» — 3 очка
Группа В
«Чертаново-2» (Москва) — «Интер» (Милан, Италия) — 2:0 (Ананьев, Ткаченко).
РЦПФ (Нижний Новгород) — «Стогино» (Москва) — 1:1 (Кузьмин — Маткин)
Итоговое положение в группе:
1. РЦПФ НН – 7 очков
2. «Чертаново-2» – 6 очков
3. «Строгино» – 4 очка
4. «Интер» – 0 очков
Группа С
«Динамо» (Москва) — «Милан» (Милан, Италия) – 0:2 (Марчелло, Борса)
«Чертаново» (Москва) — «Динамо» (Минск, Беларусь) — 1:1 (Цюсько — Василевич).
Положение в группе:
1. «Милан» – 7 очков
2. «Чертаново» – 5 очков
3. «Динамо» М – 3 очка
4. «Динамо» Мн – 1 очко
Группа D
«Локомотив» (Москва) — ФШ им. Л. Слуцкого (Волгоград) — 6:3 (Ильичёв-2, Коледов, Вересовский, Запонов – Дугин, Енукидзе, Денщиков)
Академия им. Ю. Коноплева (Тольятти) — Ростов – 1:2 (Мехедов — Минченков, Химченко)
Положение в группе:
1. «Локомотив» – 7 очков
2. «Ростов» – 7 очков
3. Академия им. Ю. Коноплева – 3 очка
4. ФШ им. Л. Слуцкого – 0 очков
8 января состоятся четвертьфинальные матчи в борьбе за 1-8 и 9-16 места.
За 9-16 места
«Вардар» — «Интер» — 10:00
«Рубин» — «Строгино» — 11:10
«Динамо» М — ФШ им. Л. Слуцкого — 12:20
«Динамо» Мн — Академия им. Ю. Коноплева — 13:30
За 1-8 места
ЦСКА — «Чертаново-2» — 14:40
РЦПФ НН — «Краснодар» — 15:50
«Милан» — «Ростов» — 17:00
«Чертаново» — «Локомотив» — 18:10
Расписание, результаты, таблицы, статистика турнира
Прямые трансляции турнира на канале «Чертаново ТВ» в YouTube.
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