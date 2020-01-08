«Валенсия» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 8 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании между «Валенсией» и «Реалом». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Валенсия» — «Реал».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, его ассистентами будут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.
В другом полуфинале Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Атлетико». Матч состоится в четверг, 9 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Напомним, в минувшем сезоне «Валенсия» выиграла Кубок Испании, «Реал» стал третьим призёром чемпионата страны.
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