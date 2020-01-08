«Ахмат» прибыл на сборы в Турцию
«Ахмат» прибыл на учебно-тренировочные сборы в турецкий город Белек, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
«Первое занятие состоится в четверг, 9 января. В тот же день на медицинское обследование отправится первая группа игроков. Для остальных медицинское обследование назначено на 10-е число. За время первых сборов, которые продлятся до 21 января, команда сыграет два контрольных матча», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Грозненский «Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб опережает зону вылета на одно очко. Следующий матч в чемпионате России грозненский клуб проведёт 29 февраля на домашнем стадионе с «Ростовом».
«Ахмат» отправился на сборы в Турцию
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