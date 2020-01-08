Де Брёйне: «Манчестер Сити» 15 минут отрабатывал схему перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признался, что команда потратила всего 15 минут на отработку схемы перед первым матчем 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
«Мы отрабатывали схему 15 минут утром перед матчем. Вот и всё. До этого мы несколько раз так играли с другими командами, которые предпочитают использовать персональную опеку. Так мы играли с „Кардифф Сити“, „Манчестер Юнайтед“ и «Барселоной», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.
Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Напомним, в 1/4 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер Юнайтед» (3:0).
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