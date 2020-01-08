Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Брёйне: «Манчестер Сити» 15 минут отрабатывал схему перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Де Брёйне: «Манчестер Сити» 15 минут отрабатывал схему перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признался, что команда потратила всего 15 минут на отработку схемы перед первым матчем 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Мы отрабатывали схему 15 минут утром перед матчем. Вот и всё. До этого мы несколько раз так играли с другими командами, которые предпочитают использовать персональную опеку. Так мы играли с „Кардифф Сити“, „Манчестер Юнайтед“ и «Барселоной», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.

Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 29 января на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Напомним, в 1/4 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер Юнайтед» (3:0).

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020