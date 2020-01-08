Реакция жителей деревни Мане на выигрыш игроком звания лучшего футболиста Африки

Жители деревни Бамбали (Сенегал) радостно отреагировали на выигрыш их земляком Садио Мане звания лучшего игрока Африки 2019 года. В борьбе за награду форвард обошёл одноклубника по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

Во время объявления итогов голосования за звание «Лучший игрок Африки» в Бамбали принялись танцевать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отметим, что Мане родился в городе Седиу, однако его детство прошло в Бамбали.

Мане выступает в составе «Ливерпуля» с 2016 года. В сезоне-2018/2019 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Мане играет в составе национальной команды Сенегала с 2012 года. В составе сборной форвард завоевал серебряные медали Кубка африканских наций в 2019 году.