Новым президентом Серии А стал Паоло Даль Пино
Новым президентом итальянской Серии А стал Паоло Даль Пино, сообщает Football Italia.
По информации источника, новый президент организации получил 12 из 20 голосов. Даль Пино обошёл своего единственного конкурента Гаэтано Миччике, который набрал 7 голосов. Один из бюллетеней остался пустым. Ранее Даль Пино работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.
Напомним, Миччике сложил с себя полномочия президента итальянской Серии А 19 ноября 2019 года. Он занимал данный пост с марта 2018 года.
Лидером соревнований на текущий момент является миланский «Интер», набравший 45 очков в 18 матчах. В тройку также входят туринский «Ювентус» (45) и римский «Лацио» (39).
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