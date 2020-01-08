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Новым президентом Серии А стал Паоло Даль Пино

Новым президентом Серии А стал Паоло Даль Пино
Футбол / Италия 0

Новым президентом итальянской Серии А стал Паоло Даль Пино, сообщает Football Italia.

По информации источника, новый президент организации получил 12 из 20 голосов. Даль Пино обошёл своего единственного конкурента Гаэтано Миччике, который набрал 7 голосов. Один из бюллетеней остался пустым. Ранее Даль Пино работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

Напомним, Миччике сложил с себя полномочия президента итальянской Серии А 19 ноября 2019 года. Он занимал данный пост с марта 2018 года.

Лидером соревнований на текущий момент является миланский «Интер», набравший 45 очков в 18 матчах. В тройку также входят туринский «Ювентус» (45) и римский «Лацио» (39).

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