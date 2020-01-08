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Мхитарян выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Мхитарян выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выбыл на неопределённый срок из-за травмы, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, 30-летний армянский хавбек получил повреждение левого бедра в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Торино» (0:2), который состоялся 5 января. По информации источника, Мхитарян не сможет помочь римской команде на протяжении длительного времени.

Мхитарян перешёл в «Рому» из «Арсенала» на правах аренды в начале сентября этого года. Ранее он выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию», а также за «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне армянский полузащитник принял участие в 11 матчах, записал на свой счёт 3 мяча и одну результативную передачу.

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