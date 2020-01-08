Хавбек «Ливерпуля» перешёл в «Серкль Брюгге» на правах аренды
Полузащитник «Ливерпуля» и молодёжной сборной Уэльса Исаак Кристи-Дэвис перешёл в «Серкль Брюгге» на правах аренды, сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба. Арендное соглашение валлийского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.
В нынешнем сезоне 22-летний валлийский футболист принял участие в одном матче за «Ливерпуль», однако не сумел отметиться результативными действиями. Полузащитник отыграл два матча за молодёжную национальную команду Уэльса.
«Ливерпуль» набрал 58 очков в 20 матчах АПЛ и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Серкль Брюгге» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 11 очков в 21 матче.
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