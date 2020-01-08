На Кубке Колыванова в Чертаново впервые была использована система VAR

На проходящем в манеже школы «Чертаново» Кубке Игоря Колыванова впервые решение арбитра подтвердилось после просмотра видеозаписи игрового момента.
В одном из четвертьфиналов турнира встречались «Ростов» и «Милан». При счете 0:0 вратарь российской команды Александр Газиев, выполняя удар от ворот, отдал длинную передачу на нападающего Эдуарда Акопьяна, тот реализовал выход один на один и открыл счёт.
Однако тренеры итальянской команды в полном составе высыпали на поле и потребовали отменить гол из-за положения вне игры у Акопьяна. Главный арбитр матча Дмитрий Кисель объяснил представителям «Милана», что, согласно футбольным правилам, при свободном ударе от ворот, как и при ауте и угловом, положение вне игры не фиксируется. Правомерность атаки ростовчан была подтверждена после совместного просмотра эпизода на экране компьютера, с которого велась трансляция матча.
В итоге гол был засчитан, но выйти в полуфинал «Ростову» это не помогло: основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Милана» — 4:2.
Результаты других четвертьфиналов:
ЦСКА — «Чертаново-2» — 3:1
«Краснодар» — РЦПФ — 4:0
«Чертаново» — «Локомотив» — 5:2
В полуфиналах 9 января встречаются ЦСКА — «Милан» (17:00 мск), «Краснодар» — «Чертаново» (18:10)
- 8 января 2020
-
21:39
-
21:34
-
21:09
-
21:01
-
20:54
-
20:54
-
20:32
-
20:26
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:35
-
19:19
-
19:05
-
19:04
-
18:45
-
18:32
-
18:28
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
17:58
-
17:40
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
16:51
-
16:32
-
16:26
-
16:12
-
16:00
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
15:12