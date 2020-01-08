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На Кубке Колыванова в Чертаново впервые была использована система VAR

На Кубке Колыванова в Чертаново впервые была использована система VAR
Футбол / Прочие турниры 0

На проходящем в манеже школы «Чертаново» Кубке Игоря Колыванова впервые решение арбитра подтвердилось после просмотра видеозаписи игрового момента.

В одном из четвертьфиналов турнира встречались «Ростов» и «Милан». При счете 0:0 вратарь российской команды Александр Газиев, выполняя удар от ворот, отдал длинную передачу на нападающего Эдуарда Акопьяна, тот реализовал выход один на один и открыл счёт.

Однако тренеры итальянской команды в полном составе высыпали на поле и потребовали отменить гол из-за положения вне игры у Акопьяна. Главный арбитр матча Дмитрий Кисель объяснил представителям «Милана», что, согласно футбольным правилам, при свободном ударе от ворот, как и при ауте и угловом, положение вне игры не фиксируется. Правомерность атаки ростовчан была подтверждена после совместного просмотра эпизода на экране компьютера, с которого велась трансляция матча.

В итоге гол был засчитан, но выйти в полуфинал «Ростову» это не помогло: основное время матча закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Милана» — 4:2.

Результаты других четвертьфиналов:

ЦСКА — «Чертаново-2» — 3:1

«Краснодар» — РЦПФ — 4:0

«Чертаново» — «Локомотив» — 5:2

В полуфиналах 9 января встречаются ЦСКА — «Милан» (17:00 мск), «Краснодар» — «Чертаново» (18:10)

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