Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вальверде: предпочёл бы старый формат Суперкубка Испании

Вальверде: предпочёл бы старый формат Суперкубка Испании
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что предпочёл бы возвращение старого формата Суперкубка Испании.

«Мне кажется странным, что в Суперкубке играют четыре команды, но таков формат. Если бы предложили выбирать, предпочёл бы старый формат Суперкубка Испании. Теперь всё изменилось. Матчи стали более привлекательными для зрителей, и это подразумевает больше эмоций и зрелищности. Однако со спортивной точки зрения, должны играть чемпион страны, то есть „Барселона“, и обладатель Кубка, то есть „Валенсия“», — приводит слова Вальверде La Vanguardia.

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико» состоится завтра, 9 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020