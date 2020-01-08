Вальверде: предпочёл бы старый формат Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что предпочёл бы возвращение старого формата Суперкубка Испании.



«Мне кажется странным, что в Суперкубке играют четыре команды, но таков формат. Если бы предложили выбирать, предпочёл бы старый формат Суперкубка Испании. Теперь всё изменилось. Матчи стали более привлекательными для зрителей, и это подразумевает больше эмоций и зрелищности. Однако со спортивной точки зрения, должны играть чемпион страны, то есть „Барселона“, и обладатель Кубка, то есть „Валенсия“», — приводит слова Вальверде La Vanguardia.

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико» состоится завтра, 9 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.