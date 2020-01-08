Голкипер «Валенсии» пропустил второй гол прямым ударом с углового за последние 11 месяцев

Голкипер «Валенсии» Хауме Доменек пропустил уже второй гол прямым ударом с углового за последние 11 месяцев.
Первый такой мяч 29-летний вратарь «летучих мышей» пропустил 7 февраля 2019 года в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Бетисом». На 54-й минуте прямым ударом с углового ворота «Валенсии» поразил Хоакин, сделавший счёт 2:0. Второй такой гол Доменек пропустил в полуфинале Суперкубка Испании с «Реалом», который в этим минуты проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Вратаря «Валенсии» ударом с угла поля огорчил полузащитник «сливочных» Тони Кроос.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Реал». К 30-й минуте гол Крооса остаётся единственным во встрече. В другом полуфинале в четверг, 9 января, сыграют «Барселона» и «Атлетико».
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