«Лион» обыграл «Брест» и вышел в 1/2 финала Кубка французской лиги
В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Лион» принимал «Брест». Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. В начале второго тайма, на 55-й минуте, полузащитник Уссем Ауа упрочил преимущество хозяев в счёте. На 85-й минуте хавбек «Бреста» Самуэль Грандсир сократил отставание гостей. В компенсированное время встречи полузащитник «Лиона» Жеан Лукас забил третий гол за хозяев.
Таким образом, «Лион» вышел в полуфинал Кубка французской лиги, а «Брест» завершил выступление в турнире. Ранее в 1/2 финала Кубка лиги вышел «Реймс», который обыграл «Страсбург» со счётом 1:0.
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