Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лион» обыграл «Брест» и вышел в 1/2 финала Кубка французской лиги

«Лион» обыграл «Брест» и вышел в 1/2 финала Кубка французской лиги
Футбол / Франция 0

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Лион» принимал «Брест». Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. В начале второго тайма, на 55-й минуте, полузащитник Уссем Ауа упрочил преимущество хозяев в счёте. На 85-й минуте хавбек «Бреста» Самуэль Грандсир сократил отставание гостей. В компенсированное время встречи полузащитник «Лиона» Жеан Лукас забил третий гол за хозяев.

Таким образом, «Лион» вышел в полуфинал Кубка французской лиги, а «Брест» завершил выступление в турнире. Ранее в 1/2 финала Кубка лиги вышел «Реймс», который обыграл «Страсбург» со счётом 1:0.

Франция - Кубок лиги. 1/4 финала
08 января 2020, среда. 20:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 1
Брест
Брест
1:0 Дембеле – 19'   2:0 Ауа – 55'   2:1 Грандсир – 85'   3:1 Лукас – 90+1'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020