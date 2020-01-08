В Ковачевича стрелял профессионал. Нападение было предупреждением для экс-футболиста

Стали известны детали расследования, которое проводит греческая полиция в отношении вооружённого нападения на бывшего футболиста «Ювентуса» Дарко Ковачевича.

Как сообщает Marca со ссылкой на греческие СМИ, правоохранительным органом удалось найти автомобиль, на котором скрылся преступник. Машина была найдена сожжённой возле старого аэропорта, в ней оказались остатки орудия преступления. Отмечается, что авто в розыске не числилось. Предполагается, что нападение совершил профессионал, у которого был сообщник. Методы и скорость работы преступников говорят о том, что они знали, что делали, и что они не планировали убивать бывшего футболиста. Их целью было предупреждение. Сам Ковачевич заявил, что никаких угроз от кого-либо не получал.