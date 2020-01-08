Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Ковачевича стрелял профессионал. Нападение было предупреждением для экс-футболиста

В Ковачевича стрелял профессионал. Нападение было предупреждением для экс-футболиста
Футбол / Италия 0

Стали известны детали расследования, которое проводит греческая полиция в отношении вооружённого нападения на бывшего футболиста «Ювентуса» Дарко Ковачевича.

Как сообщает Marca со ссылкой на греческие СМИ, правоохранительным органом удалось найти автомобиль, на котором скрылся преступник. Машина была найдена сожжённой возле старого аэропорта, в ней оказались остатки орудия преступления. Отмечается, что авто в розыске не числилось. Предполагается, что нападение совершил профессионал, у которого был сообщник. Методы и скорость работы преступников говорят о том, что они знали, что делали, и что они не планировали убивать бывшего футболиста. Их целью было предупреждение. Сам Ковачевич заявил, что никаких угроз от кого-либо не получал.

Ковачевич: увидел, что кто-то идёт на меня с пистолетом, и инстинктивно упал на землю
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020