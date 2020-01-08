Льорис приступил к тренировкам после травмы локтя
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис вернулся к тренировкам после операции на локте, сообщает Daily Mail.
Напомним, Льорис получил травму локтя в октябре 2019 года в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (0:3). Во время игры французский голкипер неудачно приземлился на левую руку, вследствие чего вывихнул локтевой сустав и повредил связки. Решение о хирургическом вмешательстве было принято только после дополнительного обследования, хотя первоначально медицинский штаб лондонского клуба не планировал делать операцию.
По информации источника, Льорис пока занимается в облегчённом режиме, однако отмечается, что голкипер сможет вернуться к полноценным тренировкам в течение 10 дней.
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