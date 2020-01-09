Черышев: в игре с «Реалом» была не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в этом сезоне

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат матча 1/2 финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (1:3). Напомним, Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо форварда «Валенсии» Кевина Гамейро, однако результативными действиями отметиться не сумел.



«Будто туристами приехали? Да, полностью согласен. Сегодня мы были недостаточно хороши. Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть на протяжении этого сезона. Надо сделать выводы и продолжать работать», — сказал Черышев в эфире телеканала Movistar Liga de Campeones.



Мадридский «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании. В финальном матче турнира мадридская команда сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».