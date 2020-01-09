Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черышев: в игре с «Реалом» была не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в этом сезоне

Черышев: в игре с «Реалом» была не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в этом сезоне
Футбол / Испания 0

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал результат матча 1/2 финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (1:3). Напомним, Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо форварда «Валенсии» Кевина Гамейро, однако результативными действиями отметиться не сумел.

«Будто туристами приехали? Да, полностью согласен. Сегодня мы были недостаточно хороши. Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть на протяжении этого сезона. Надо сделать выводы и продолжать работать», — сказал Черышев в эфире телеканала Movistar Liga de Campeones.

Мадридский «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании. В финальном матче турнира мадридская команда сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».

«Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020