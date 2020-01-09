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Магуайр мог порвать мышцу бедра. «МЮ» начал экстренный поиск нового защитника

Магуайр мог порвать мышцу бедра. «МЮ» начал экстренный поиск нового защитника
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рискует выбыть из строя на длительное время. Как сообщает Manchester Evening News, британец усугубил мышечное повреждение бедра во время кубкового матча с «Вулверхэмптоном», не заменившись после того, как почувствовал дискомфорт.

О срока восстановления футболиста не сообщается, однако вполне вероятно, что Гарри получил разрыв мышцы, что выведет его из строя на несколько месяцев. По информации британской прессы, руководство манкунианского гранда уже начало поиск нового центрального защитника с целью аренды до конца сезона.

В текущем сезоне Магуайр, выводящий «МЮ» на поле с капитанской повязкой, провёл за клуб 27 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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