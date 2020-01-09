«Тоттенхэм» поспорит с «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» за Пёнтека

Форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Как сообщает The Guardian, «шпоры» заинтересованы в трансфере 24-летнего поляка в связи с травмой Харри Кейна.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Ньюкасла». Сам игрок пока не определился со своим будущим, но в случае продажи игрока «Милан» намерен выручить за него € 32 млн. Ранее появилась информация, что зимой и «Вест Хэм» может приобрести игрока.
Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (три — с пенальти).
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