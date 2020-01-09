Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен» и выйти в 1/2 финала Кубка лиги

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



На 31-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сент-Этьена» Уэсли Фофана, осле чего гости остались в меньшинстве. В составе «ПСЖ» голами отметились нападающие Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди, который оформил хет-трик в этой встрече. Также мяч в свои ворота отправил вратарь «Сент-Этьена» Джесси Мулен. Единственный гол в ворота «ПСЖ» забил полузащитник «Сент-Этьена» Йоан Кабай.



В другом матче четвертьфинала турнира «Лилль» принимал «Амьен». Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.