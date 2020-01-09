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Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен» и выйти в 1/2 финала Кубка лиги

Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен» и выйти в 1/2 финала Кубка лиги
Футбол / Франция 0

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

На 31-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сент-Этьена» Уэсли Фофана, осле чего гости остались в меньшинстве. В составе «ПСЖ» голами отметились нападающие Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди, который оформил хет-трик в этой встрече. Также мяч в свои ворота отправил вратарь «Сент-Этьена» Джесси Мулен. Единственный гол в ворота «ПСЖ» забил полузащитник «Сент-Этьена» Йоан Кабай.

В другом матче четвертьфинала турнира «Лилль» принимал «Амьен». Встреча, прошедшая на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Франция - Кубок лиги. 1/4 финала
08 января 2020, среда. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
6 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Икарди – 2'   2:0 Неймар – 39'   3:0 Мулен – 44' (автогол)   4:0 Икарди – 49'   5:0 Икарди – 57'   6:0 Мбаппе – 67'   6:1 Кабай – 71'
Удаления: нет / Фофана – 31'
Франция - Кубок лиги. 1/4 финала
08 января 2020, среда. 23:05 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Амьен
Амьен
1:0 Араужо – 50'   2:0 Осимхен – 58'
Удаления: нет / Зунгу – 38'
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