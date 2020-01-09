Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба приступил к реабилитации после травмы

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба начал процесс восстановления после успешно перенесённой операции на лодыжке, сообщает Mirror.
Погба испытывал проблемы с лодыжкой в течение практически всего нынешнего сезона и уже пропустил почти три месяца. В конце декабря Погба смог выйти на поле в двух матчах, но уже в начале января снова выбыл из строя. Из-за нового повреждения Поль может пропустить около месяца. Француз планирует как можно скорее вернуться в состав «Манчестер Юнайтед», уже приступив к реабилитации.
Уже спустя сутки после операции полузащитник в своём «инстаграме» опубликовал видео, в котором он выполняет серию физических упражнений совместно с физиотерапевтом. Примечательно, что 26-летний игрок тренируется в форме испанской «Валенсии» с фамилией своего соотечественника Кондогбия.
В этом сезоне Поль Погба принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и одной встрече Кубка английской лиги. Француз стал автором двух результативных передач.
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