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Полузащитник «РБ Лейпциг» Демме прибыл в Италию для завершения перехода в «Наполи»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Демме прибыл в Италию для завершения перехода в «Наполи»
Футбол / Италия 0

Немецкий полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Наполи», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сумма трансфера с учётом бонусов составит € 12 млн. Завтра 28-летний хавбек пройдёт медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт», после чего будет официально объявлено о переходе игрока.

В этом сезоне Демме провёл 24 матча во всех турнирах за немецкий клуб, в которых отметился 1 забитым мячом.

Ранее стало известно, что вторым приобретением «Наполи» может стать словенский полузащитник «Сельты» Лоботка.

«Наполи» оформит переходы хавбеков «Сельты» и «РБ Лейпциг» в ближайшее время
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